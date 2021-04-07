Куди спрямувати поточні видатки бюджету Олександрії – вирішили депутати міськради

За перший квартал поточного року громада міський бюджет Олександрії перевиконано майже на 15 млн грн, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою на черговій сесії міської ради. На які головні статті будуть витрачені видаткові кошти – далі, за наведеними офіційними даними.

У зв’язку з додатковими фінансовими надходженнями рішенням сесії внесено зміни до бюджету Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік. Так, збільшено доходи і видатки головного кошторису на 19,3 млн грн за рахунок дотації з обласного бюджету в розмірі 12,4 млн грн на здійснення переданих державою повноважень; 6,5 млн грн субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції; 59,4 тис. грн субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів охорони здоров’я та 400 тис.грн інших субвенцій селищних та сільських територіальних громад. Збільшено видатки бюджету на суму 1,5 млн грн також і за рахунок залучення вільних залишків, що склалися станом на 1 січня 2021 року.

Кошти були спрямовані на вирішення важливих питань життєдіяльності громади. Зокрема, 12,4 млн грн дотації направлено на сплату за енергоносії для закладів освіти та охорони здоров’я.

Також з нових видатків: за рахунок власних коштів місцевого бюджету виділено 6,1 млн грн на фінансову підтримку КП «Теплокомуненерго»; 3,5 млн грн – на субвенцію обласному бюджету для завершення робіт з реконструкції Олександрійського театру; 2 млн грн – на поточний ремонт доріг; 741 тис.грн – на виготовлення проєктно-кошторисної документації з ремонту доріг у віддалених мікрорайонах.

6,5 млн грн освітньої субвенції спрямовано на заробітну плату та своєчасний початок виплати відпускних педагогічним працівникам. Також виділено 500 тис.грн співфінансування обласному бюджету на придбання шкільного автобуса.

За рахунок вільного залишку направлено 702 тис.грн на фінансову підтримку громадським організаціям на заходи соціального спрямування; 330 тис.грн – на підтримку КП «Житлогосп»; 300 тис.грн – загону спеціального призначення для облаштування тренувального майданчика (про що раніше клопотало командування підрозділу перед міською владою) тощо.