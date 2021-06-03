Олександрія: куди звернутись без направлення лікаря аби пройти медогляд, обстеження чи діагностичне дослідження?

Затверджено перелік і тарифи на платні послуги Олександрійської районної лікарні за зверненням громадян без направлення лікаря, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Згідно переліку в даному медичному закладі можна отримати консультації лікарів-спеціалістів, пройти медичні огляди та зробити лабораторні, діагностичні, рентгенографічні дослідження. Також громадяни за бажанням без направлення сімейного лікаря можуть вибрати акушера-гінеколога для ведення пологів і народження дитини, лягти на лікування у стаціонар, пройти профілактичний наркологічний огляд з видачою сертифікату та ін.

Загалом, на сьогодні районна лікарня готова надати близько 120 платних послуг. Їх вартість також затверджена рішенням виконкому. Так, ціна за загальний аналіз крові разом із її забором становить 48 грн 51 коп, рентген легенів – 87 грн 13 коп, консультація лікаря травматолога-ортопеда – 60 грн 59 коп., перебування одного дня у стаціонарі – 360 грн і т. д. Оплатити обрану послугу можна в касі центральної районної лікарні.

Із повним переліком послуг, їх вартістю та самим рішенням виконавчого комітету можна ознайомитися за посиланням: http://zakon.olexrada.gov.ua/kartka.php?i=c0210772