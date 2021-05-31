Кульмінація Дня міста-275: нагородження олександрійців – переможців конкурсу року

Апогеєм святкування 275-го «дня народження» Олександрії стало урочисте нагородження жителів міста, яких конкурсна комісія визнала переможцями у номінаціях «Олександрієць року», повідомляє «Голос Громади».

Щорічна (вже вісімнадцята) церемонія нагородження проходила на Соборній площі. Під звуки фанфар з гучномовців та барабанний бій ведучі урочистості Клаудія Колосовська та Богдан Корабльов оголосили номінації цьогорічного конкурсу: «Підприємець року», «Талант року», «Керівник року», «Громадський лідер року», «Молодіжний лідер року», «Професіонал року», «Установа, підприємство, заклад, організація року» (тим часом на сцені йде хореографічна постановка з прапорами Олександрії). Після вітальних слів, адресованих присутнім на заході, ведучі запросили на сцену міського голову Сергія Кузьменка та секретаря Олександрійської міської ради, голову ради щорічного міського конкурсу «Олександрієць року» Вікторію Косяк, які вручили переможцям нагороди – пам`ятні знаки та дипломи.

Отже, в номінації «ПІДПРИЄМЕЦЬ РОКУ» рішенням ради конкурсу за високий професіоналізм у роботі, значний особистий внесок у розвиток малого підприємництва та бізнесу в Олександрійській територіальній громаді, ініціативність, переможцем обрано приватного підприємця ЖОСАНА ОЛЕКСАНДРА КАРПОВИЧА.

В номінації «ТАЛАНТ РОКУ» за високі досягнення у сфері фізичної культури, значний внесок у розвиток спорту в Олександрійській територіальній громаді переможцем обрано СТУДІЮ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «ВІВА». Для отримання нагороди на сцену запросили керівника студії ВАЛЕРІЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА Шохіна.

В номінації «КЕРІВНИК РОКУ» за високий професіоналізм в управлінні персоналом, значні організаторські здібності, активну життєву позицію, впровадження нових методів у роботі, переможцем обрано директора навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій» ШУЛЬГУ РУСЛАНА ЮРІЙОВИЧА.

В номінації «ГРОМАДСЬКИЙ ЛІДЕР РОКУ» за вагомий внесок у розвиток територіальної громади, ініціативність, активну громадську позицію, значний особистий внесок у розвиток громадянського суспільства, ініціативність переможцем став голова благодійної організації «Олександрійський благодійний фонд «Шлях до життя» ТРИМБАЧ АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ.

«МОЛОДІЖНИМ ЛІДЕРОМ РОКУ» за вагомий внесок у розвиток молодіжного руху в Олександрійській територіальній громаді, активність, ініціативність обрано вчителя фізичного виховання, тренера з військово-спортивного багатоборства ГО «Патріотично-спортивний клуб «Захист» КРАВЧЕНКА ОЛЕКСІЯ МИКОЛАЙОВИЧА.

«ПРОФЕСІОНАЛ РОКУ» – за вагомий внесок у розвиток комунальної сфери Олександрійської територіальної громади, ініціативність, активну життєву позицію – переможцем у цій номінації став голова правління ОСББ «АРКА» ГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ.

У номінації «УСТАНОВА, ПІДПРИЄМТВО, ЗАКЛАД, ОРГАНІЗАЦІЯ РОКУ» за значний внесок у сферу освіти Олександрійської територіальної громади, впровадження новітніх підходів в навчанні та вихованні підростаючого покоління, перемогла ШКОЛА УСНОГО РАХУНКУ «СОРОБАН» (директор НЕЖЕВЕНКО Інна Геннадіївна).

Рішенням сесії Олександрійської міської ради від 14 квітня 2021 року звання Почесного громадянина міста Олександрія присвоєно Табунцю Олександру Івановичу. Відомий всім олександрійцям лікар багато років працював завідувачем інфекційного відділення у Центральній міській лікарні. На жаль, 30 грудня 2020 року внаслідок ускладнення важкої хвороби обірвалося його життя. Пам’ятний знак та стрічку «Почесний громадянин м.Олександрії» отримала родина Олександра Табунця.

І за традицією, ще одна номінація: почесну відзнаку громади «За заслуги перед містом Олександрією» вручено трьом видатним олександрійцям:

директору Олександрійської централізованої бібліотечної системи у 1982 – 2016 роках Городецькій Жанні Феодосіївні;

голові ради ветеранів спорту в Олександрії, в минулому – працівнику сфери фізкультури і спорту міста Олефірову Миколі Йосиповичу;

вчителю математики ліцею інформаційних технологій Халізовій Ларисі Іванівні. Оплески, вітання від глядачів усім переможцям за їхні заслужені нагороди!

В урочистості брав участь вокальний колектив «Нові імена» з піснею «Олександрія», театралізований номер «Квітуй, Олександріє» виконали актори ПК «Світлопільський», звучали також музичні супроводи, демонструвалися відеосюжети про переможців номінацій.