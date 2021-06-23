Культури забагато не буває: скільки її закладів в Олександрійській громаді?

Перелік базових закладів культури в Олександрійській територіальній громаді змінився, повідомляє «Голос Громади».
Відповідне рішення ухвалив виконком Олександрійської міської ради, затвердивши базову мережу закладів культури. Таким чином, до неї увійшли:
Палац культури «Олександрійський театр», Головківський сільський будинок культури, Піщанобрідський сільський клуб, Ізмайлівський сільський будинок культури, Пустельниківський сільський клуб (чотири останні заклади є відокремленими структурними підрозділами Палацу культури «Олександрійський театр»),
Комунальний заклад Палац культури «Світлопільський», Будинок культури селища Олександрійське, Олександрійська дитяча музична школа, Олександрійська дитяча художня школа, Комунальний заклад «Дитяча музична школа «Перлина» селища Олександрійське», Комунальний заклад «Палац урочистих подій», Комунальний заклад «Олександрійський міський музейний центр імені Худякової Антоніни Федорівни», Центральна міська бібліотека (читальна зала), Центральна міська бібліотека (абонемент), Бібліотека-філія №2, Бібліотека-філія №3, Бібліотека-філія №4, Бібліотека-філія №5, Бібліотека-філія №6, Бібліотека-філія №7, Бібліотека-філія №8 для юнацтва, Бібліотека-філія №9, Бібліотека-філія №10, Бібліотека-філія №12, Центральна міська бібліотека для дітей, Бібліотека-філія №3 для дітей, Головківська бібліотека-філія, Ізмайлівська бібліотека-філія, Піщанобрідська бібліотека-філія – всього у затвердженій мережі 29 закладів культури Олександрійської міської ради.