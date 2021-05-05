Квітковий рай: олександрійський парк Шевченка засадять 16 тисячами квітів

До свята визволення та перемоги – 9 травня, у парку ім. Т.Г.Шевченка, що поряд з НСК “Ніка”, клумби засадять квітами, повідомляє “Голос Громади”.

Будівництво, озеленення, облаштування, зокрема й висадка квітів, відбувається за ініціативи президента футбольного клубу «Олександрія» Сергія Кузьменка.

Парк Шевченка, де раніше росли бур`яни, стало улюбленим місцем відпочинку олександрійців та гостей міста, а після такої масової висадки квітучих бегоній, тагетисів, сенецій, вербен, колеусів, агератумів, газаній, сальвій, петунь, дахлій тощо, парк стане ще гарнішим, ще дивовижнішим та радуватиме око відпочиваючих.

Нагадаємо, парк Шевченка відновлюють коштом спонсорських коштів ФК «Олександрія».