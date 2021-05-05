Квітковий рай: олександрійський парк Шевченка засадять 16 тисячами квітів

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До свята визволення та перемоги – 9 травня, у парку ім. Т.Г.Шевченка, що поряд з НСК “Ніка”, клумби засадять квітами, повідомляє “Голос Громади”.

Будівництво, озеленення, облаштування, зокрема й висадка квітів, відбувається за ініціативи президента футбольного клубу «Олександрія» Сергія Кузьменка.

Парк Шевченка, де раніше росли бур`яни, стало улюбленим місцем відпочинку олександрійців та гостей міста, а після такої масової висадки квітучих бегоній, тагетисів, сенецій, вербен, колеусів, агератумів, газаній, сальвій, петунь, дахлій тощо, парк стане ще гарнішим, ще дивовижнішим та радуватиме око відпочиваючих.

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Нагадаємо, парк Шевченка відновлюють коштом спонсорських коштів ФК «Олександрія».

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