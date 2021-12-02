Киснева станція в центральній лікарні Олександрії будується за графіком

Профінансовано черговий етап будівництва кисневої станції в Олександрійській центральній міській лікарні, інформує «Голос Громади».

Як повідомлялося раніше, на території Олександрійської центральної міської лікарні будується киснева станція. Медичний кисень потрібен у багатьох відділеннях закладу для лікування легеневих захворювань, у тому числі – спричинених коронавірусною хворобою. Киснева станція – це комплекс обладнання, яке дозволяє видобувати значні обсяги очищеного кисню безпосередньо з навколишнього повітря та подавати його під необхідним тиском у мережу до госпітальних ліжок. Таке обладнання дає лікарні дуже велику перевагу – автономію на випадок перебоїв з поставками медичного кисню в балонах.

В ОЦМЛ будується сучасна киснева станція з двома кріоциліндрами і розгалуженою системою подачі до 195-ти лікарняних ліжок одночасно. На черговій (XIV) сесії Олександрійської міської ради депутати внесли зміни до бюджету міста на 2021 рік, збільшивши його видатки на 4,5 мільйона гривень за рахунок державної субвенції. Цей кошторисний «запас», як було зазначено на сесії, дасть можливість по факту виконання робіт без затримки розраховуватися з підрядником будівництва станції.

На даному етапі монтується внутрішня система подачі кисню, до якої вже підключені пологове і реанімаційне відділення, операційні та блок інтенсивної терапії, що знаходяться в чотириповерховому корпусі центральної міської лікарні.