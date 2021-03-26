Лайфхаки служби зайнятості щодо пошуку роботи мешканцям Кіровоградщини (Знайти роботу. Місія здійсненна!)

У шукача роботи традиційно мільйон запитань. І найперше – як і де знайти роботу? Пропонуємо кілька перевірених лайфхаків. Це працює, ми точно знаємо.

Крок 1. Разом із вашим кар’єрним радником складіть індивідуальний план працевлаштування. Продумати крок за кроком – це вже пів справи.

Крок 2. До щоденних справ обов’язково відтепер додайте перегляд вакансій на сайті служби зайнятості. Наразі їх близько 50 тисяч. База вакансій оновлюється щодня.

У пошуку обов’язково зазначте регіон.

Усі пропозиції роботи тут: https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy

Якщо вас зацікавила вакансія, будь ласка, зверніться до центру зайнятості і назвіть номер пропозиції роботи.

Крок 3. Відвідуйте ярмарки вакансій, які проводять спеціалісти служби зайнятості. Під час карантину, звісно, це онлайн-формат, однак ви маєте можливість поспілкуватися з роботодавцем, почути його вимоги до фахівців, перелік обов’язків, поставити питання щодо графіку, заробітної плати тощо.

Пошук роботи – це не завжди так швидко, як хотілося б. Не опускайте руки після першої відмови! Рішучість, оптимізм, позитивне ставлення до життя скажуть про вас майбутньому роботодавцеві не менше, ніж ідеальне резюме.

Успіхів!