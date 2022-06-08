Легалізація марихуани: в Україні дозволять виготовлення та продаж ліків з канабісу

Кабінет Міністрів України підтримав законопроект, що регулюватиме обіг рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Цей законопроект розширить доступ пацієнтів до необхідного лікування низки хвороб, зокрема онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

Прийняття законопроекту дозволить в подальшому імплементувати кращий досвід у сфері регулювання обігу препаратів на основі канабісу. Документом передбачено встановлення жорсткого контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, зокрема:

Ліцензування господарської діяльності з культивування сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей.

Дозвіл діяльності з культивування сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних, промислових цілей, в науковій та науково-технічній діяльності.

Простежуваність обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей, продуктів їх переробки чи вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів шляхом:

маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції унікальним штрих-кодом;

ведення електронного реєстру обліку переміщення сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей чи вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу;

забезпечення відпуску особам лікарських засобів, виготовлених із сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей, виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом.

МОЗ очікує, що надалі Верховна Рада України підтримає проект закону, оскільки медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування. Зокрема, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, зокрема:

Посттравматичних стресових розладів, зокрема таких, що отримані внаслідок воєнних дій.

Неврологічних захворювань. За попередніми висновками медичний канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Гантінгтона і синдрому Туретта.

Захворювань травного тракту.

Хронічного болю невропатичного походження.

Препарати на основі канабісу застосовуються у паліативній допомозі для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну.

За попередніми доказами ефективним є використання лікарських засобів на основі медичного канабісу у випадку психічних патологій, що виникають внаслідок вживання психоактивних речовин з стимулюючою дією на організм людини, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну.