Легкоатлентичний забіг у топольках на підтримку воїнів України

Днями в Олександрії відбудеться благодійний легкоатлетичний забіг з метою допомоги ЗСУ. Про це повідомляється на сайті міської ради, інформує “Голос Громади”.

“7 травня (суббота) на підтримку Збройних Сил України відбудеться благодійний легкоатлетичний пробіг. Долучитися можуть як діти, так і дорослі, оскільки планується два забіги – на коротку та довгу дистанцію.

Благодійні внески при реєстрації та під час змагання збиратимуть волонтери Координаційного центру м. Олександрії. Усі отримані кошти спрямують на потреби армії” – йдеться у тексті.

Місце проведення – локація «Тополя». Реєстрація учасників розпочинається з 9.00. Старт пробігу – о 10:00. Доєднуйтесь!