Лікарні Кіровоградщини отримають препарат для лікування нанізму (низькорослості) у дітей

1,3 тис. картриджів Соматропіну надійдуть найближчим часом до лікарень Кіровоградщини. Препарат закуплений за державний кошт і пацієнти отримуватимуть його безкоштовно. Розподіл ліків між місцевими закладами охорони здоров’я здійснює обласний департамент охорони здоров’я.

Соматропін – гормон, що впливає на обмін ліпідів, вуглеводів та протеїнів. У дітей з недостатністю гормону росту соматропін прискорює лінійний ріст скелету і швидкість росту, впливаючи на кістки, кістковий метаболізм.

У хворих із дефіцитом гормону росту й остеопорозом замісна терапія призводить до нормалізації мінерального складу і щільності кісток.

Найближчим часом цей лікарський засіб буде доступний у лікарнях.

Перевірити інформацію про наявність тих чи інших ліків у найближчій до вас лікарні можна

на офіційних вебсайтах регіональних департаментів та управлінь

на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я

на онлайн-платформі “Є ліки” (https://eliky.in.ua/)

Довідково: Загалом у 2021 році за 32 напрямами державної програми закуповуються 1120 позицій ліків, медичних виробів, вакцин.