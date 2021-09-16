Лікарні Кіровоградщини отримають препарат Ламотриджин для лікування аутизму на понад 1,7 млн грн

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Понад 283,6 тис. табл. Ламотриджину на суму 1,78 млн грн. надійдуть найближчим часом до лікарень  Кіровоградщини. Препарат закуплений за державний кошт і пацієнти отримуватимуть його безкоштовно.  Розподіл ліків між місцевими закладами охорони здоров’я здійснює обласний департамент охорони здоров’я.

Ламотриджин — синтетичний протисудомний лікарський засіб, який застосовується переважно для лікування епілепсії, частини генералізованих епілептичних нападів та при синдромі Леннокса-Гасто, біполярного афективного розладу.

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Найближчим часом цей лікарський засіб буде доступний у лікарнях.

Перевірити інформацію про наявність тих чи інших ліків у найближчій до вас лікарні можна

  • на офіційних вебсайтах регіональних департаментів та управлінь

  • на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я

  • на онлайн-платформі “Є ліки” (https://eliky.in.ua/)

Детальна інформація про поставки ліків та препаратів є у розділі «Накази» на сайті МОЗ за посиланням  http://moz.gov.ua/nakazi-moz

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Довідково: Загалом у 2021 році за 32 напрямами державної програми закуповуються 1120 позицій ліків, медичних виробів, вакцин.

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