Лікарні Кіровоградщини отримають препарат Ламотриджин для лікування аутизму на понад 1,7 млн грн

Понад 283,6 тис. табл. Ламотриджину на суму 1,78 млн грн. надійдуть найближчим часом до лікарень Кіровоградщини. Препарат закуплений за державний кошт і пацієнти отримуватимуть його безкоштовно. Розподіл ліків між місцевими закладами охорони здоров’я здійснює обласний департамент охорони здоров’я.

Ламотриджин — синтетичний протисудомний лікарський засіб, який застосовується переважно для лікування епілепсії, частини генералізованих епілептичних нападів та при синдромі Леннокса-Гасто, біполярного афективного розладу.

Найближчим часом цей лікарський засіб буде доступний у лікарнях.

Перевірити інформацію про наявність тих чи інших ліків у найближчій до вас лікарні можна

на офіційних вебсайтах регіональних департаментів та управлінь

на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я

на онлайн-платформі “Є ліки” (https://eliky.in.ua/)

Детальна інформація про поставки ліків та препаратів є у розділі «Накази» на сайті МОЗ за посиланням http://moz.gov.ua/nakazi-moz

Довідково: Загалом у 2021 році за 32 напрямами державної програми закуповуються 1120 позицій ліків, медичних виробів, вакцин.