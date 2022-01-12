Лікарні Кіровоградської області отримають препарат для лікування туберкульозу

20,8 тис. таблеток Деламаніду надійдуть найближчим часом до лікарень Кіровоградської області. Препарат закуплений за державний кошт і пацієнти отримуватимуть його безкоштовно. Розподіл ліків між місцевими закладами охорони здоров’я здійснює обласний департамент охорони здоров’я.

Деламанід – антибактеріальний засіб для лікування легеневої форми мультирезистентного туберкульозу у дорослих пацієнтів (віком від 18 років).

Перевірити інформацію про наявність тих чи інших ліків у найближчій до вас лікарні можна

на офіційних вебсайтах регіональних департаментів та управлінь

на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я

на онлайн-платформі “Є ліки” (https://eliky.in.ua/)

Довідково: Загалом у 2021 році за 32 напрямами державної програми закуповуються 1120 позицій ліків, медичних виробів, вакцин.