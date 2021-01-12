Лікарня, ветклініка, професійне училище: очільниками яких установ можуть стати безробітні Кіровоградщини?

Станом на початок січня 2021 року кількість вакансій зареєстрованих у центрах зайнятості Кіровоградщини становила 1118 одиниць. Серед усього загалу представлені також 7 керівних посад на різних підприємствах та установах області.

Актуальними є вакансії для керівників у таких районах Кіровоградщини:

Гайворонський – 1 вакансія (керівник із земельних та правових питань підприємства у галузі рослинництва, заробітна плата: 20000 грн);

Добровеличківський – 1 вакансія (медичний директор з виробничо-господарської та фінансової діяльності, заробітна плата: 8328 грн);

Долинський – 3 вакансії (директор бібліотеки, заробітна плата: 6000 грн; директор будинку культури, заробітна плата: 6000 грн; начальник комунального підприємства, заробітна плата: 9032 грн);

Олександрійський – 1 вакансія (заступник директора професійного училища, заробітна плата: 7587 грн);

Петрівський – 1 вакансія (начальник (директор, завідувач та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини, заробітна плата: 6259,50 грн).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості та Гайворонської, Добровеличківської, Долинської і Петрівської районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.