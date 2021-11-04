Лікарю куплять квартиру за кошти міського бюджету Олександрії

Виконком Олександрійської міської ради надав дозвіл Олександрійській центральній міській лікарні на придбання квартири для лікаря-спеціаліста, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначалося на черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради, де ухвалювалося відповідне рішення, житло буде придбане за кошти міського бюджету, передбачені кошторисом раніше і виділені черговою сесією міськради. Квартира призначатиметься для лікаря анестезіолога-нефролога, працівника гемодіалізного центру. Він погодився на переїзд до Олександрії на постійне проживання. Квартиру для придбання обрано в одному з будинків по вул.Військовій. Вона складається з 4-х кімнат, загальна площа 103,1 кв.м, житлова – 43,4 кв.м; орієнтовна вартість – 340 тисяч гривень.