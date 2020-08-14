Лікувальні та освітні заклади Кіровоградщини потребують понад 30 медсестер

Медичні та освітні заклади області потребують 31 сестру медичну різного профілю, повідомляє «Голос Громади»

Своїм працівникам лікувальні заклади області готові платити від «мінімалки» (4723 грн) до 6500 гривень. Також відкритими є 2 вакансії з неповною занятістю, та заробітною платою 2362 гривень.

Наразі медсестри потрібні у таких районах:

Маловисківський – 11 вакансій (10 сестер медичних та одна сестра медична з фізіотерапії);

Кропивницький – 4 вакансії (2 сестри медичні та по одній сестрі медичній стаціонару і сестрі медичній з дієтичного харчування);

Долинський – 4 вакансії (сестра медична з косметичних процедур);

Благовіщенський – 3 вакансії (сестра медична з косметичних процедур);

Світловодський – 3 вакансії (сестра медична);

Бобринецький – 1 вакансія (сестра медична);

Добровеличківський – 1 вакансія (сестра медична з дієтичного харчування);

Новомиргородський – 1 вакансія (сестра медична);

Олександрійський – 1 вакансія (сестра медична з фізіотерапії);

Онуфріївський – 1 вакансія (сестра медична);

Петрівський – 1 вакансія (сестра медична з лікувальної фізкультури);

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.