Лікувальні та освітні заклади Кіровоградщини потребують понад 30 медсестер

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Медичні та освітні заклади області потребують 31 сестру медичну різного профілю, повідомляє «Голос Громади»

Своїм працівникам лікувальні заклади області готові платити від «мінімалки» (4723 грн) до 6500 гривень. Також відкритими є 2 вакансії з неповною занятістю, та заробітною платою 2362 гривень.

Наразі медсестри потрібні  у таких районах:
Маловисківський – 11 вакансій (10 сестер медичних та одна сестра медична з фізіотерапії);
Кропивницький – 4 вакансії (2 сестри медичні та по одній сестрі медичній стаціонару і сестрі медичній з дієтичного харчування);
Долинський – 4 вакансії (сестра медична з косметичних процедур);
Благовіщенський – 3 вакансії (сестра медична з косметичних процедур);
Світловодський – 3 вакансії (сестра медична);
Бобринецький – 1 вакансія (сестра медична);
Добровеличківський – 1 вакансія (сестра медична з дієтичного харчування);
Новомиргородський – 1 вакансія (сестра медична);
Олександрійський – 1 вакансія (сестра медична з фізіотерапії);
Онуфріївський – 1 вакансія (сестра медична);
Петрівський – 1 вакансія (сестра медична з лікувальної фізкультури);

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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.

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