Лікувальні заклади Кіровоградщини потребують 143 працівника медперсоналу

Медичні та освітні заклади області потребують 116 лікарів, 20 сестер медичних та 7 молодших медичних сестер, повідомляє “Голос Громади”.

Потреба існує у фахівцях медичної галузі за такими посадами: лікар, лікар приймальної палати (відділення), лікар функціональної діагностики, лікар-акушер-гінеколог, лікар-анестезіолог, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікар загальної практики-сімейний лікар, лікар-бактеріолог, лікар-гінеколог для дітей та підлітків, лікар-ендокринолог, лікар-ендоскопіст, лікар-інфекціоніст, лікар-кардіолог, лікар-невропатолог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-патологоанатом, лікар-педіатр, лікар-педіатр дільничний, лікар-педіатр-неонатолог, лікар-психіатр, лікар-рентгенолог, лікар-терапевт, лікар-уролог, лікар-фізіотерапевт, лікар-фтизіатр, лікар-хірург та начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу.

Лікарі потрібні у Благовіщенському, Голованівському, Добровеличківському, Знам’янському, Кропивницькому, Компаніївському, Маловисківському, Новоукраїнському, Олександрiйському, Олександрівському, Світловодському та Устинівському районах Кіровоградщини.

Що ж до медичних сестер, то на Кіровоградщині потрібні сестри медичні, сестри медичні з дієтичного харчування, сестри медичні з косметичних процедур та сестри медичні з фізіотерапії. Потребують сестер медичних у Благовіщенському, Голованівському, Добровеличківському, Знам’янському, Кропивницькому, Маловисківському, Новомиргородському та Олександрiйському районах нашої області.

Крім того, є вакантними 2 посади молодших медичних сестер з догляду за хворими, а також 5 вакансій молодших медичних сестер (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.). Запрошують на роботу молодших медичних сестер на Кропивниччині та Світловодщині.

Лікарям медичні заклади Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (4723 грн) до 14 169 гривень (з представлених вакансій 5 передбачають неповну зайнятість лікарів). Для сестер медичних розмір заробітної плати коливається від 4723 до 5272 грн (також зареєстровані 3 вакансії з неповною зайнятістю). А молодшим медичним сестрам роботодавці пропонують 4723 грн на місяць.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.