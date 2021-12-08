Лікувальні заклади Кіровоградщини потребують хірургів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає лікарів-хірургів.

Станом на 08 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1710 вакантних посад. Наразі лікувальні заклади області потребують 11 лікарів-хірургів.

Хірурги затребувані в Кропивницькому, Компаніївці, Малій Висці, Смоліному, Петровому та Устинівці.

Роботодавці області готові платити хірургам від 6 500 до 16 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.