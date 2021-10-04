Лікувальні заклади Кіровоградщини потребують лікарів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає лікарів.

Станом на 30 вересня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1584 вакантні посади. Наразі державні установи та лікувальні заклади області потребують 138 фахівців за професіями:

• лікар – 5 вакансій;

• лікар з гігієни дітей та підлітків – 1 вакансія;

• лікар з гігієни праці – 1 вакансія;

• лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини – 1 вакансія;

• лікар з ультразвукової діагностики – 2 вакансії;

• лікар загальної практики-сімейний лікар – 20 вакансій;

• лікар із загальної гігієни – 14 вакансій;

• лікар приймальної палати (відділення) – 1 вакансія;

• лікар функціональної діагностики – 2 вакансії;

• лікар-акушер-гінеколог – 2 вакансії;

• лікар-анестезіолог – 9 вакансій;

• лікар-гінеколог для дітей та підлітків – 1 вакансія;

• лікар-дерматовенеролог – 1 вакансія;

• лікар-ендокринолог – 1 вакансія;

• лікар-ендоскопіст – 2 вакансії;

• лікар-епідеміолог – 1 вакансія;

• лікар-інфекціоніст – 3 вакансії;

• лікар-кардіолог – 2 вакансії;

• лікар-лаборант – 1 вакансія;

• лікар-лаборант-гігієніст – 1 вакансія;

• лікар-нарколог – 1 вакансія;

• лікар-невролог дитячий – 1 вакансія;

• лікар-невропатолог – 4 вакансії;

• лікар-нефролог – 1 вакансія;

• лікар-онколог – 1 вакансія;

• лікар-ортопед-травматолог – 1 вакансія;

• лікар-отоларинголог – 4 вакансії;

• лікар-офтальмолог – 6 вакансій;

• лікар-патологоанатом – 2 вакансії;

• лікар-педіатр – 5 вакансій;

• лікар-педіатр дільничний – 1 вакансія;

• лікар-педіатр-неонатолог – 1 вакансія;

• лікар-психіатр – 6 вакансій;

• лікар-стоматолог – 3 вакансії;

• лікар-терапевт – 13 вакансій;

• лікар-уролог – 3 вакансії;

• лікар-фізіотерапевт – 2 вакансії;

• лікар-фтизіатр – 3 вакансії;

• лікар-хірург – 9 вакансій.

Роботодавці області готові платити лікарям від 3139,50 (0,5 ставки) до 17450 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.