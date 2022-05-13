Лікувальні заклади Олександрійщини потребують медичних працівників

На Кіровоградщині затребувані фахівці медичної сфери. Зокрема станом на 12 травня 2022 року у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 121 вільне робоче місце, призначене для медичних працівників.

Потреба існує у лікарях різного профілю: сімейний лікар, акушер-гінеколог, анестезіолог, гінеколог-онколог, хірург, терапевт, стоматолог, педіатр, психіатр, офтальмолог, отоларинголог та інші. Усього – 109 вакансій. Із представлених вакансій 16 передбачають неповну зайнятість лікарів (0,25 та 0,5 ставки). Заробітна плата – від 4100,12 до 20 000 гривень.

Що ж до медичних сестер, то на Кіровоградщині потрібні: сестра медична (брат медичний), сестра медична-анестезист (брат медичний-анестезист) та сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування. Розмір заробітної плати коливається від 6500 до 13500 грн.

Крім того, вакантним є 1 робоче місце молодшої медичної сестри (молодшого медичного брата) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.). Заробітна плата, яку роботодавці пропонують своїм працівникам, становить 6500 грн.

Серед зазначених вакансій 31 пропонується з наданням житла.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, звертайтеся до Кіровоградського та Олександрійського міськрайонних центрів зайнятості, Світловодської та Знам’янської міськрайонних, Благовіщенської, Голованівської, Добровеличківської, Компаніївської, Маловисківської, Олександрівської, Петрівської та Устинівської районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.