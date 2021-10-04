Літо проспали – «вислизнути» з мережі ТКЕ не вийшло

Жителі олександрійського багатоповерхового будинку сподівалися терміново «відрізатися» від централізованого теплопостачання до початку опалювального сезону, але отримали відмову від міської влади, повідомляє «Голос Громади».

Від`єднатися від мереж КП «Теплокомуненерго» вирішили жителі будинку по вул.Студентській, 39. Протокол їхніх зборів з відповідним клопотанням розглядався на черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради, але присутні члени виконкому одностайно проголосували проти, фактично відмовивши таким чином заявникам. Як пояснив на засіданні начальник управління ЖКГ міськради Михайло Сулятицький, головна причина – суто технічна: мешканці будинку і підрядні структури просто фізично не встигнуть виконати всі необхідні демонтажно-монтажні роботи з відключення будинку від централізованих тепломереж та його обладнання системами опалення у визначені законодавством терміни до початку опалювального сезону (такий граничний термін взагалі визначений до 1 жовтня). Отож «авральне» відключення від тепломереж загрожує стихійним виведенням з ладу внутрішньобудинкових трубопроводів у разі настання низьких атмосферних температур.

Є також й інші причини: не всі мешканці даного будинку згодні з його відключенням від мереж ТКЕ і відповідно не всі з них мають змогу та бажання обладнувати свої квартири автономним опаленням. Ці фактори і вплинули на відмову виконкому у наданні згоди більшості жителів будинку щодо від`єднання його від зовнішніх тепломереж – принаймні на наступний опалювальний сезон. Як буде у наступному сезоні – залежатиме від самих жителів 39-го будинку по вул.Студентській, зазначалося на засіданні виконкому.