Лицювальник-плиточник: інформація для тих, хто бажає змінити професію

Лицювальник-плиточник – це покликання, нескінченна творчість й пошук нових професійних рішень, результати його праці будуть слугувати людям протягом десятиліть.

Лицювальник-плиточник виконує комплекс оздоблювальних робіт, що виконуються з метою підвищення довговічності будинків, споруд, надання їм естетичного вигляду. У процесі роботи лицювальник-плиточник застосовує різні механізми та інструменти: мозаїчно-шліфувальні машини, розчиномішалки, трамбівки, катки, скрабки, кельми, шпателі, рівні тощо.

Професію лицювальника-плиточника можна здобути за сприяння служби зайнятості на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання починається 10 листопада поточного року. Курс навчання триватиме 5 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.

Більше про інші професії, які можна здобути за сприяння служби зайнятості, та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou