Люди радіють, будівництво триває: між Войнівкою та Олександрією прокладають нову дорогу

Дорожники здійснюють ремонт частини автомобільного шляху загального користування місцевого значення О-121601, протяжністю майже 6 км, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Приютівської громади.

Даний відрізок дороги має важливе значення для забезпечення транспортного сполучення між с. Войнівка та м. Олександрія. Дорога починається на 14-му мікрорайоні міста і закінчується в самому селі Приютівської територіальної громади.

У своїх постах, що зміщені у мережі Фейсбук, олександрійці неабияк радіють, що матимуть гарну та якісну дорогу у цьому напрямку.