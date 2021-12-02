Магнітні бурі у грудні: назвали небезпечні дати

В останній місяць року очікується кілька магнітних бур. Перший період підвищеної сонячної активності триватиме з 9 до 13 грудня. Буря 9 грудня буде найсильнішою. Наступна триденна буря накриє Землю 18-20 грудня. 30 грудня буде незначний сплеск.

Геомагнітні бурі: вплив на здоров’я

У дні підвищеної сонячної активності можливе виникнення таких симптомів: головний біль, запаморочення, нудота, біль у спині та суглобах, підвищений артеріальний тиск, загострення хронічних захворювань, безсоння. Особливо важко переносять магнітні бурі літні люди та вагітні жінки.

У такі дні бажано не займатися тяжкою роботою. Особливо не рекомендується розумове навантаження. Якщо болить голова під час магнітних бур, лікарі радять регулярно вимірювати тиск. У разі незначного зниження може допомогти і чашка міцної кави. Але все ж таки краще не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря.