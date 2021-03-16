Майбутні підприємці Кіровоградщини дізнавалися практичні аспекти ведення бізнесу

Учора, 15 березня, відбувся черговий онлайн-захід, проведений спільно з ГО «Фонд «Професійний розвиток».

Зустріч була організована як продовження вебінару «Підприємець. Перші кроки до успіху», що відбувся у лютому.

Учасників, які мають наміри здійснювати підприємницьку діяльність, цікавили питання реєстрації підприємницької діяльності, вибір системи оподаткування та інші. Тож у відповідь на їхні запити й було проведено чергову онлайн-зустріч. Захід відбувся у форматі обміну досвіду, а також запитань та відповідей з власниками бізнесу. Своїм досвідом поділилися фінансовий директор та координатор проектів ГО «Фонд «Професійний розвиток» у Кіровоградській області та діючі підприємці.

Питання, що обговорювалися стосувалися практичних аспектів підприємництва: можливості онлайн-реєстрації фізичної особи-підприємця, вибір КВЕДу, визначення цільової аудиторії та пошук споживачів послуг чи продукції, можливості та відмінності різних систем оподаткування, ознайомлення зі строщеною системою, сплати ЄСВ, можливості електронного ключа у частині подання звітності про ведення діяльності тощо.

Крім досвіду учасники отримали корисні посилання на електронні сервіси з цікавою інформацією про особливості підприємницької діяльності.