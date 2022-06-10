Майстер-клас на «полуничну тему» – від Центральної бібліотеки

До розмаїття власних проєктів, розрахованих на дозвілля і духовний та інтелектуальний розвиток широкої аудиторії адміністрація і працівники Центральної міської бібліотеки додали ще один: 9 червня у її приміщенні відбулися відразу два заняття з вітражного розпису. До його теми організатори теж підійшли креативно: «Ось і настала пора запашної полуниці і смачного варення про запас. Гарні слоїки вишиковуються в ряд на полицях, манячи своїм вмістом. Бажаєте, щоб ваші запаси виглядали ще привабливішими?» – так сформулювали вони запрошення для всіх учнів, охочих спробувати себе у такому незвичайному виді мистецтва, як вітражне малярство. Для початку – у його «малих формах», тобто розпису невеликого скляного посуду. І таких учнів і учениць різного віку виявилося достатньо за робочим столом.

Заняття вела провідний бібліотекар цього ж закладу Тетяна Ракушина, «за сумісництвом» – самодіяльна майстриня вітражного розпису.

А ще Центральна бібліотека продовжує щоденні безкоштовні заняття і консультації різноманітного спрямування для всіх охочих, про які раніше вже повідомляв «Голос Громади».