Майже 13 тис.грн отримала мешканка Олександрії за повернутий товар

За сприяння працівників Держпродспоживслужби олександрійці повернули майже 13 тисяч гривень за придбаний “лікувальний” килим, яким вона не користувалася, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

“Пенсіонерка придбала в салоні-магазині «Nuga Best» турманієвий килим, який, за словами продавця, мав допомогти для профілактики й лікування низки хвороб. У подарунок до килима доклали шарф-накидку. Загальна вартість товарів склала 12 тисяч 950 гривень. Зрозумівши, що така покупка є занадто дорогою для неї, споживачка звернулася до продавця, щоб отримати назад сплачене. Однак жінці повернули лише частину – 4 500 гривень, решту продавець вирахував за шарф-накидку, однак цей товар не був у використанні” – йдеться у повідомленні.

Лише за участі фахівців Держпродспоживслужби вдалося повернути пенсіонерці решту грошей.

Споживач має право протягом 14 днів з моменту оформлення покупки обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, або отримати назад сплачені за товар гроші. Такі умови діють у тому випадку. коли товаром не користувались та є чек на придбання товару.