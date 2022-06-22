Майже 250 випадків із розкрадання гуманітарної допомоги розслідують правоохоронці

Про це, перебіг слідства та покарання доповів міністр внутрішніх справ України, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

За словами посадовця, наразі з’являються окремі шахраї, які розкрадають гуманітарну допомогу. Таких кримінальних проваджень розслідують 247. З них 29 особам повідомлено про підозру. Далі провадження передають до суду.

З початку широкомасштабної агресії ВР запровадила спеціальну статтю 201- 2 Кримінального кодексу – «Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги».

Щодо найтиповіших прикладів шахрайств: найтиповіше вчиняються злочини пов’язані зі збором коштів для придбання автомобілів високої прохідності для бійців. Ділки закуповують такі авто і продають їх в Україні за ринковою вартістю. Другий найпоширеніший варіант – закупівля гуманітарної допомоги у вигляді товарів та подальший їх продаж.

Найцинічніше шахрайство – коли українці на окупованих територіях здійснювали плати великих сум за евакуаційні маршрути, а ділки зникали з грошима.

Лідерами по шахрайству є Київ та Львівщина. Потім – Харківщина та Кіровоградщина.