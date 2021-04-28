Майже 4 години олександрійські вогнеборці рятували будинок від вогню

Учора, 27 квітня, олександрійські рятувальники залучались на гасіння пожежі, яка виникли на території приватного житлового сектора, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу вогнеборців.

По прибуттю на місце виклику по вул. Діброви в с. Косівка Олександрійського району було встановлено, що горить 80 м2 одноповерхового приватного житлового будинку. Пожежу ліквідовано.

До гасіння залучалось 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го ДПРЗ м. Олександрія.

Причини пожеж встановлюють фахівці.