Майже 4 тисячі мешканців Кіровоградщини виявили бажання вакцинуватися проти коронавірусу

На вакцинацію від COVID-19 вже записалися 3743 жителів області. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко сьогодні, 17 березня. Інформує “Голос Громади”.

Серед охочих вакцинуватися переважно люди віком від 21 до 39 років.

Стати в чергу на імунізацію можна через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія», мобільний додаток Порталу Дія (Дія) або національний контакт-центр МОЗу з питань протидії поширенню COVID-19.