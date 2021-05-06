Майже 400 хворих: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 і пневмонії в Олександрії

5 травня було зроблено 257 ПЛР-тестів, виявлено 39 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 6 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 399 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 10 дітей:

– 48 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні на ШВЛ – 3, з Петрівської громади – 8 хворих, з Пантаївської – 2, з Приютівської – 2, зі Світловодської – 10, з Новопразької – 2, з Онуфріївської – 1, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 351 хворий, в тому числі 10 дітей.

Усього станом на 6 травня хворих на пневмонію – 401 особа, в тому числі 32 дитини.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 68 дітей, з них 28 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 50 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 28 хворих на пневмонію, в тому числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 295 хворих з пневмоніями, в тому числі 2 дітей.