Майже 7 га земель Кіровоградщини постраждало від вогню та підпалів

Протягом минулої доби, підрозділи рятувальників Кіровоградщини 14 разів залучались на гасіння пожеж сухої рослинності та сміття на відкритих територіях області.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

На ліквідацію займань в Олександрійському, Олександрівському, Світловодському, Маловисківському, Кропивницькому, Новгородківському, Знам’янському, Долинському районах та м. Кропивницький залучалось понад двох десятків спецтехніки та майже сорок чоловік особового складу.

Загальна площа загорянь становить близько 6,6 га.