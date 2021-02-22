Майже 9 років за ґратами проведе мешканець Олександрійщини за вбивство товариша

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Уродженець Приютівки, що на Олександрійщині, проведе 8 років за ґратами за вбивство знайомого, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт “Златопіль”.

За матеріалами слідства, у день злочину дня чоловіки разом відпочивали у компанії інших товаришів. Підозрюваний і потерпілий посварилися. Перший вдарив товариша і той впав на підлогу. Потерпілий був нетверезий, тож не мав сили оборонятися. Підозрюваний, користуючись його станом, кілька разів підстрибнув на потерпілому.

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Ще живого потерпілого товариші залишили помирати. Того дня від розриву селезінки він помер.

Обвинуваченого засудили до 8 років й 6 місяців ув`язнення.

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