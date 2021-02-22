Майже 9 років за ґратами проведе мешканець Олександрійщини за вбивство товариша

Уродженець Приютівки, що на Олександрійщині, проведе 8 років за ґратами за вбивство знайомого, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт “Златопіль”.

За матеріалами слідства, у день злочину дня чоловіки разом відпочивали у компанії інших товаришів. Підозрюваний і потерпілий посварилися. Перший вдарив товариша і той впав на підлогу. Потерпілий був нетверезий, тож не мав сили оборонятися. Підозрюваний, користуючись його станом, кілька разів підстрибнув на потерпілому.

Ще живого потерпілого товариші залишили помирати. Того дня від розриву селезінки він помер.

Обвинуваченого засудили до 8 років й 6 місяців ув`язнення.