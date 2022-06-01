Майже 900 осіб з інвалідністю з Кіровоградщини шукають роботу

На Кіровоградщині цьогоріч 896 осіб з інвалідністю скористалися послугами служби зайнятості.

Найбільше громадян даної категорії, які звернулися до служби зайнятості по допомогу у пошуку роботи, було зареєстровано у Кіровоградському та Олександрійському міськрайонних центрах зайнятості, Знам’янській та Світловодській міськрайонних філіях обласного центру зайнятості.

Серед осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку, чоловіків – 489 осіб, а жінок – 407. Із загальної кількості – 128 осіб з числа молоді.

Наразі роботодавці Кіровоградщини пропонують близько півсотні вакансій для громадян з інвалідністю. За сприяння служби зайнятості роботу вже отримали близько 90 осіб.

Загалом, аби дізнатись про наявні вакансії, пропонуємо доєднатися до чат-боту державної служби зайнятості у Telegram-каналі @DCZWorkNowBbot. Там щоденно можна отримувати актуальну інформацію за регіоном або галуззю. Для цього достатньо знайти та запустити наш чат-бот і послідовно обрати розділи: «Громадянам» – «Пошук роботи».

Крім того, за додатковою інформацією ви можете звернутись до відділу організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном: (0522) 32-08-01.