Майже двотижневий «незручний» ремонт теплової мережі в Олександрії добіг кінця

Всі водії Олександрії на собі відчули незручності пов’язані з перетином перехрестя вулиць Братської та Перспективної, повідомляє «Голос Громади».

Майже два тижні на перехресті, що поряд з гуртожитком «Юність» велися роботи з ремонту теплової мережі, рух деяких автобусних маршрутів було змінено, а водії намагалися не проїжджати даний відрізок шляху.

Роботи завершені й сьогодні зранку «котлован» загортають трактором. Сподіваємось, що місце, де лагодили тепломережу, швидко заасфальтують й водії не будуть потопати в багнюці під час дощів.