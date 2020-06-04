Майже пів сотні призовників з Олександрії пройшли медогляд в обласному військовому комісаріаті

Через карантин призов на військову службу був перенесений й поновлений з 22 травня після послаблення карантину, повідомляє «Голос Громади».

На сьогодні вже 42 призовників з Олександрії пройшли медогляд в обласному військовому комісаріаті, про це інформує пресслужба Кіровоградського обласного військового комісаріату.

Проходження медогляду відбувається з дотриманням всіх карантинних заходів та зі збереженням масочного режиму, дотриманням дистанції та дезінфекції.

Під час весняного призову на військову службу до армії відправлять 665 юнаків. Перша відправка відбудеться 15 червня.