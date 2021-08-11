Майже половина українців вважають своє становище нестерпним – соціологи

46,6% українців вважають, що терпіти теперішнє становище вже просто неможливо. Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь».

Лише 11% українців вважають, що все не так погано і жити можна. 39,1% вважають, що жити важко, але можна терпіти.

Загалом 65,6% вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, 19,6% – у правильному напрямку.

Основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе президент Володимир Зеленський. Так вважають 37,3% українців. 27,4% покладають відповідальність на уряд, 19.6% на Верховну Раду, 1,6% – на опозицію.

47% українців розчаровані владою. 16,7% відчувають тривогу, 9,5% – відчай, 7,7% – байдужість, по 5,5% відчувають відносно влади ненависть і страх.

Переважна більшість українців відчувають до нинішньої влади негативні емоції. Зокрема, 47% українців розчаровані владою. 16,7% відчувають тривогу, 9,5% – відчай, 7,7% – байдужість, по 5,5% відчувають відносно влади ненависть і страх. Сукупно негативні емоції до влади відчувають 91,7% опитаних, позитивні – 33,2% (респонденти могли вибрати кілька варіантів відповіді).

18% мають надію на владу, 5,5% – оптимізм, 3,8% – цікавість, 2,2% – впевненість, стільки ж мають симпатію до влади. 1,7% відчувають гордість за нинішню владу.

Дослідження проводилось з 29 липня по 3 серпня 2021 року методом телефонного опитування САТІ. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом, було опитано 2000 респондентів.