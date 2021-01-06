Майже сім тисяч гривень заплатить продавчиня, яка продавала алкогольні напої у нічний час доби

Сьогодні, 6 січня, на засіданні адміністративної комісії при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради був розглянутий протокол, складений працівником поліції на продавчиню відомого в місті закладу продторгівлі, яка здійснювала реалізацію алкогольних напоїв у нічний час доби. Повідомляє Голос Громади.

Зважаючи на те, що за рішенням виконавчого комітету Олександрійської міськради з 22:00 до 08:00 діє заборона на продаж алкогольних напоїв, тому після тривалого обговорення членами адміністративної комісії було прийнято рішення накласти на порушницю адміністративне стягнення, у вигляді мінімального штрафу, передбаченого за вчинення даного адміністративного правопорушення, у розмірі 400 неоподаткованих мінімумів, що на сьогоднішній день становить 6800 грн.

За інформацією, яка є у розпорядженні Голосу Громади відомо, що до даного закладу-порушника має відношення нині діючий депутат міської ради, який би мав, навпаки «стояти на варті» дотримання усіх законодавчих норм.

Зазначимо, що такі ситуації в нашому місті – не новина. Чимало скарг надходять від батьків неповнолітніх, які без перешкод можуть придбати алкогольні напої у торгівельних закладах міста, зокрема і у нічний час доби.