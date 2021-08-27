Днями, у рамках благодійної акції “Школярик”, діти Олександрії отримали шкільні подарунки, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міську раду.

Працівники соцслужб та центральної міської бібліотеки побували у зонах дитячого відпочинку за місцем проживання 92 дітей початкових класів, які перебувають на обліку центру соціальних служб й вручили подарунки у вигляді шкільного приладдя.

Зокрема, набори канцтоварів отримали 6 дітей із сімей загиблих учасників АТО/ООС, які навчаються.

Діти та їх батьки зраділи такому привітанню з початком нового навчального року й подякували міській владі за увагу та підтримку.