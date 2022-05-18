Майже тисяча жителів Кіровоградщини долучились до громадських робіт

У період із січня по квітень цього року 959 жителів Кіровоградщини долучились до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Як відомо, громадські та інші роботи тимчасового характеру сприяють стимулюванню мотивації громадян до праці.

Крім того, люди, які виконують тимчасові роботи, мають можливість відновити й певним чином вдосконалити свої професійні навички або набути додаткових, що також позитивно впливає на їхнє подальше працевлаштування. Слід зазначити, що ці роботи мають особливе значення саме для безробітних із сільської місцевості, адже іноді вони стають єдиним джерелом доходів для сімей цієї категорії громадян.