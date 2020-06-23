Маленькі олександрійці вирушили в пізнавально-ознайомчу подорож до ФК «Олександрія»

Нещодавно педагоги олександрійського Центру раннього розвитку «Нове покоління» провели пізнавальну екскурсію для своїх вихованців.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сторінку дитячого Центру у Фейсбук.

Подорож була побудована на відвідувані стадіону «Ніка» та гордості й символу міста — футбольного клубу «Олександрія».

Під час змістовної, емоційної та цікавої екскурсії дітлахи дізналися з середини про цікавинки й життя футболу, футбольний клуб, ознайомилися з нагородами учасників ФК та його символікою, на власні очі оглянули музей-територію футболістів тощо.

Задоволеними та щасливими залишилися і дорослі, і діти.

Заохочення, вміння досягати мети, любов до спорту, перемоги й прекрасного, всебічний розвиток малечі – запорука гарного фундаменту у формуванні особистості.