Маленькі олександрійці взяли участь ендьюренс квест-марафоні

Сьогодні дітлахи Олександрії брали участь у спеціальних змаганнях на витривалість, повідомляє “Голос Громади”.

Змагання проходили на п’яти локаціях на дистанції від майданчика біля стадіону «Ніка» до площі Соборної.

У поєдинку зійшлися п’ять команд по 5 учасників, діти віком від 5 до 12 років.

Кожна команда мала свій колір. На учасників чекали різноманітні завдання на пам’ять, логіку, математику, витривалість. Всі працювали згуртовано, боячись підвести один одного й командира своєї команди.

За підрахунками балів комісія вручила кожному учаснику квест-марафону дипломи та медалі.

