Маленьких олександрійців запрошують відсвяткувати День батька

Батько – це завжди приклад мужності, стійкості, це захист, броня для своєї сім’ї!

Тому бібліотекарі вирішили відзначити День батька, який цього року припадає на 19 червня і запросити дітлахів на цикл заходів до цього дня.

Тож, 17 червня о 14:00 на діток чекає майстер-клас з виготовлення вітальної листівки для тата.

О 14:30 всі охочі можуть взяти участь у родинному флешмобі.

А о 15:00 дітей запрошують на розважально-ігрову програму “Тепло татових долонь”.

Запрошуємо усіх охочих!