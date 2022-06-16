Маленьких олександрійців запрошують відсвяткувати День батька
Батько – це завжди приклад мужності, стійкості, це захист, броня для своєї сім’ї!
Тому бібліотекарі вирішили відзначити День батька, який цього року припадає на 19 червня і запросити дітлахів на цикл заходів до цього дня.
Тож, 17 червня о 14:00 на діток чекає майстер-клас з виготовлення вітальної листівки для тата.
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О 14:30 всі охочі можуть взяти участь у родинному флешмобі.
А о 15:00 дітей запрошують на розважально-ігрову програму “Тепло татових долонь”.
Запрошуємо усіх охочих!