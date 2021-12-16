Масштабна операція із затримання керівника наркогрупи з розповсюдження наркотиків серед олександрійців

Днями в Олександрії затримали керівника наркоугруповання, яке приносило мільйонні “доходи” щомісячно за збут особливо небезпечних наркотичних засобів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Прокуратуру області.

Організатором наркоугруповання, до складу якого входило щонайменше 10 безробітних місцевих, став 58-річний олександрієць. “Команда” спеціалізувалися на збуті у місті та за його межами тяжких наркотиків та психотропів: опій ацетильований, метадон, амфетамін і метамфетамін. Товар збували виключно під час особистих зустрічей і тільки за готівку. “Заробіток” щомісяця складав близько двох мільйонів гривень.

В рамках розслідування проведено 18 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено півтора літра опію ацетильованого, 500 г концентрату макової соломи, метадон, метамфетамін та опій екстракційний, обріз мисливської рушниці, телефони, банківські картки, гроші та засоби для пакування. За попередніми даними вартість вилученого становить близько мільйона гривень.

Наразі організатора та ще 7 членів групи затримано. Розслідування триває.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.