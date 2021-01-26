Мати-вихователька олександрійського дитячого будинку нагороджена Орденом Княгині Ольги

Сьогодні, 25 січня, у Кіровоградській обласній раді відбулось пленарне засідання. Перед початком, голова обласної ради Сергій Шульга та голова облдержадміністрації Андрій Назаренко нагородили кращих фахівців, військових та громадських діячів області. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської обласної ради.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток області ОРДЕН КНЯГИНІ ОЛЬГИ ІІІ СТУПЕНЯ отримала БУГАЙОВА Людмила Федорівна, мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу “Каравела” ( м. Олександрія).

Почесні звання: “ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ” Романів Людмилі Павлівні, лікарю акушеру-гінекологу, головному лікарю комунального некомерційного підприємства “Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня” міської ради міста Кропивницького;

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ”:

Михиді Сергію Павловичупроректору з наукової роботи Центральноукраїнського педагогічного університету імені Володимира Винниченка,

Яцуну Володимиру Васильовичудекану факультету будівництва та транспорту Центральноукраїнського національного технічного університету;

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ”:

Токарєву Віктору Івановичу – генеральному конструктору з проєктів конструкторського бюро автоматизованих систем управління технологічних систем управління технологічними процесами приватного акціонерного товариства “Науково-виробниче підприємство” “Радій”.

Подяку Прем’єр Міністра України – Ковальовій Людмилі Всеволодівні, заступнику начальника управління – начальнику відділу зовнішніх зносин та євроінтеграції управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації.

За особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди Дня Соборності України

Відзнаку Кіровоградської області “За мужність і відвагу” вручили:

Голосуну Віталію Юрійовичу, капітану;

Грозану Віктору Миколайовичу, старшому солдату;

Жердію Костянтину Анатолійовичу, майору;

Канцедалу Олександру Миколайовичу, майору;

Карпуніну Валерію Володимировичу, майору;

Малініну Валерію Анатолійовичу, майору;

Рішку Василю Степановичу, солдату.