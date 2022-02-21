Маєш бажання вивчитися на кондитера – навчайся за підтримки служби зайнятості

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Охочих оволодіти тонкощами кондитерської майстерності у лютому поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості професії «Кондитер». Термін навчання – 6,3 міс. Дата початку занять: 24 лютого.

Умови направлення на навчання:

  • повна/базова загальна середня освіта;
  • вік особи не менше 18 років;
  • медична довідка;
  • особова медична книжка.
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Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за  тел. (0522) 32-13-28.

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Про інші професії, які можна здобути за сприяння служби зайнятості, ви можете дізнатися  тут: https://cutt.ly/JeLGmou.

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