Медперсонал Олександрійської лікарні бореться з нічними викрадачами ялинок

Протягом декількох днів, у нічний час, на території Олександрійської міської центральної лікарні були зрізані чотири сосни. Повідомляє «Голос Громади».

Працівники лікарні самостійно декілька років доглядали за цими деревами, завдяки чому вони виросли “красунями”. Подібні випадки викрадення й раніше ставалися на території медичної установи, зокрема спостерігався вандалізм над клумбами.

Після заподіяного було прийнято рішення обробляти саджанці спецпрепаратами, від яких не приємно тхне. Це дозволить вберегти від крадіжок інші дерева.