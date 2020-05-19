Медпрацівникам олександрійських лікарень підвищили оклади

У рамках надання фінансування медичних установ, що надають вторинну медичну допомогу Центральна міська лікарня м.Олександрії підписала 10 таких пакетів, загальна сума яких складає понад 83 мільйони гривень.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Це дозволило підвищити зарплатню олександрійським медикам на 20%, це від 900 до 1300 грн – лікарям, та від 600 до 900 грн санітаркам та медсестрам.

Крім того, медикам, які працювали з хворими на коронавірус нарахували 300% доплату.