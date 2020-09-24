Медичні та освітні заклади Кіровоградської області потребують 144 працівники

Лікувальні та освітні заклади Кіровоградської області потребують 144 медичних працівників, повідомляє “Голос Громади”.

Потреба існує у фахівцях медичної галузі за 49-ма професіями. Зокрема, відкриті вакансії лікарів за такими спеціальностями: лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-анестезіолог, лікар-інфекціоніст, лікар-офтальмолог, лікар-педіатр, лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-педіатр-неонатолог, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікар функціональної діагностики, лікар-ендоскопіст, лікар-психіатр, лікар-фізіотерапевт, лікар з ультразвукової діагностики, лікар-нефролог, лікар-педіатр дільничний, лікар-терапевт дільничний, лікар-патологоанатом, лікар-бактеріолог, лікар-невропатолог, лікар-кардіолог лікар-отоларинголог, лікар-уролог, лікар приймальної палати (відділення), лікар-акушер-гінеколог, лікар-ендокринолог, лікар-лаборант, лікар-рентгенолог, лікар-стоматолог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-фтизіатр, лікар-гінеколог для дітей та підлітків.

Що ж до медичних сестер, то на Кіровоградщині потрібні сестра медична з дієтичного харчування, сестра медична з фізіотерапії, сестри медичні зі стоматології, сестри медичні з косметичних процедур, сестри медичні з лікувальної фізкультури. Крім того, є вакантними посади молодших медичних сестер з догляду за хворими, а також молодших медичних сестер (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)

Лікарям медичні заклади Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (5000 грн) до 14 169 гривень. Для сестер медичних розмір заробітної плати коливається від 5000 до 5100 грн, а молодшим медичним сестрам роботодавці пропонують 5000 грн.

Також на Кіровоградщині потрібні медичний директор (заробітна плата – 8328 грн), статистик медичний (заробітна плата – 5000 грн), фармацевт (заробітна плата – 5000 грн), лаборант (медицина) (заробітна плата – 5000 грн), фельдшери (заробітна плата – 5000 грн) та акушерки (заробітна плата – 5000 грн).

Медичні працівники потрібні практично у всіх районах Кіровоградщини.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.