Медичні установи Кіровоградської області отримають від держави майже 19 мільйонів

З держбюджету направлять закладам охорони здоров’я Кіровоградщини майже 19 мільйонів гривень, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.
Кошти будуть розподілені між лікарнями та направлені на конкретні цілі, а саме придбання медичного обладнання, забезпечення ліками людей із рідкісними хворобами та виплату зарплати.
Кошти будуть спрямують наступним чином:
- 10 млн грн на закупівлю сучасного рентген-діагностичного комплексу для обласного клінічного онкологічного центру;
- 4 млн грн на забезпечення ліками людей із орфанними захворюваннями. Цими коштами будуть розпоряджатися обласна лікарня та обласна дитяча лікарня. Саме ці медзаклади проведуть тендерні закупівлі на придбання необхідних медикаментів.
- 4,6 млн грн на часткове забезпечення зарплатами медпрацівників. Йдеться про обласний протитуберкульозний диспансер, обласну психіатричну лікарню, наркодиспансер у Олександрії, обласний центр репродуктивного здоров’я та обласний фізкультурний диспансер.