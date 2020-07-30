Медичні установи Кіровоградської області отримають від держави майже 19 мільйонів

З держбюджету направлять закладам охорони здоров’я Кіровоградщини майже 19 мільйонів гривень, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Кошти будуть розподілені між лікарнями та направлені на конкретні цілі, а саме придбання медичного обладнання, забезпечення ліками людей із рідкісними хворобами та виплату зарплати.

Кошти будуть спрямують наступним чином: