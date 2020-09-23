Медичний огляд перед призовом в армію пройшли 25 юнаків Олександрійщини

Медичний огляд перед призовом в армію пройшли 25 юнаків з Олександрійщини в обласному військкоматі, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «Суспільне».

Восени 2020 року на Кіровоградщині планується призвати на строкову військову службу понад півтисячі юнаків.

Перш ніж потрапити до військових частин, призовники мають пройти тест на коронавірус та отримати висновок лікарів про придатність до військової служби.

На територію обласного військкомату призовники заходять у масках, шикуються, дотримуючись соціальної дистанції.

За словами заступника військового комісара Олександрійського військкомату Юрія Коваля, усім призовникам, перед відправленням на контрольну медичну комісію, вимірюють температуру:

”На обласний збірний пункт відправляємо лише за умови негативного результату тесту на коронавірус, з відповідними документами”.

Після інструктажу призовників направили на медичну комісію. На вході вимірювали температуру. В приміщення пускають по 6 чоловік. Медична комісія триватиме до 31 грудня.